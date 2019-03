Über 100 Zivilisten in Algier verletzt

Bei Zusammenstössen am Rande von Massenprotesten in Algerien sind am Freitag zahlreiche Zivilisten und Polizisten verletzt worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/TOUFIK DOUDOU

Bei Zusammenstössen am Rande der Massenproteste gegen Algeriens Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sind auch mehr als 100 Zivilisten verletzt worden. Einige von ihnen hätten Tränengas eingeatmet, hiess es am Samstag aus einem Spital in der Hauptstadt Algier.