Spital Grabs verzeichnet Geburtenrekord

Noch nie kamen in Grabs so viele Babys zur Welt wie 2018. (Symbolbild) © Keystone/DPA/Holger Hollemann

Im vergangenen Jahr kamen in den Spitälern Grabs und Walenstadt 1191 Kinder zur Welt. In Grabs wurde mit 891 Babys gar ein Rekord an Geburten erreicht.