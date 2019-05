«Avengers: Endgame» auf dem Sinkflug

Der Film "Avengers: Endgame" hat am Wochenende vom 9. bis 12. Mai erneut am meisten Besucher in die Schweizer Kinos gelockt, allerdings mit sinkenden Eintrittszahlen. (Archiv) © Marvel Studios

Das Superheldenepos «Avengers: Endgame» hat am Wochenende in den Schweizer Kinos erneut am meisten Eintritte verbucht. Allerdings gingen die Zahlen stark zurück.