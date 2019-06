Spörtlern, schnausen und (mit)singen

Rock The Ring🤘

Der Kreisel in Hinwil verwandelt sich dieses Wochenende in einen Rock-Himmel: Von Donnerstag bis Samstag findet das Rock the Ring statt und dort treten Rock-Legenden und solche die es noch werden können auf. Nebst den Schweizer Bands Krokus, Gotthard oder Black Diamonds kommen internationale Grössen wie Lynyrd Skynyrd oder Def Leppard. Alle Infos zum Rock the Ring findest du hier.

Tour de Suisse macht Halt im FM1-Land🚴

Die siebte Etappe der Tour de Suisse führt die Profi-Gümmeler von Unterterzen am Walensee auf den Gotthardpass. Die Strecke geht dem Rhein entlang über Chur nach Disentis und dann über den Lukmanierpass auf den Gotthardpass. Es ist die längste Strecke der Etappe.

Biken in der Lenzerheide🚵

Die Bikesaison wird eingeläutet: Vom 21. bis 23. Juni findet der neue Bike Event «Dirt Royale» in der Lenzerheide statt. Während drei Tagen werden unterschiedliche Wettkampfdisziplinen ausgetragen. Ausserdem gibt es diverse Side-Events für Leute, die lieber zu Fuss unterwegs sind. Ein Highlight ist die «OL & Trophy Race», dort muss man wie bei einem klassischen OL, innerhalb von sechs Stunden Stages abfahren.

Schlemmen am Streetfood Festival🥪

Feines Essen gibt es dieses Wochenende am vierten Streetfood Festival in St.Gallen. 50 Foodstände zaubern frisch zubereitete Spezialitäten aus 30 verschiedenen Ländern. Natürlich kann man auch Flüssigkeiten zu sich nehmen: Cocktailbar, Weinbar, Biertasting und weitere Themenbars stehen bei der Pädagogischen Hochschule und Spelterini bereit. Weitere Infos gibt es hier.

Über 600 Gin-Sorten in St.Gallen🥃

In der Alten Kreuzbleichehalle dreht sich vom 21. bis 22. Juni alles um Gin! Über 20 Produzenten, Importeure und Destillateure stellen am Gin Gin Festival ihre Getränke vor. Die Besucher kommen in den Genuss von über 600 Gins, eine grosse Auswahl an guten Essens und DJs.

Quellrock Bad Ragaz🎶

Flogging Molly, Chlyklass und Dabu Fantastic sind dieses Wochenende in Bad Ragaz. Das Quellrock überzeugt mit der einmaligen Location am Freudenberg. Ausserdem führen die Organisatoren dieses Jahr das Cashless-Payment ein und in Zukunft sind eigene Getränke auf dem Festival-Gelände verboten.

Wölfli-Treffen in Graubünden🐺

Dieses Wochenende treffen sich die Kleinsten der Pfadi Graubünden in der Engi in St.Antönien. Die rund 150 «Wölfli» und ihre 50 Leiterinnen und Leiter kommen aus elf verschiedenen Pfadi-Abteilungen des Kantons Graubünden. Für Unterhaltung ist gesorgt und Spiele sowie ein Postenlauf sind organisiert.

Eröffnung neue Sportanlage in Chur🌊

Am Samstag wird ein Teil der neuen Sport- und Eventanlage auf der Oberen Au in Chur eröffnet. Auf dem Programm stehen folgende Punkte: Vorführung der Sportvereine und der Einblick in die Technik der Eis- und Bäderanlage. Die Besucher können die neuen Angebote wie den Skatepark, die Boccia-Anlage, Kunstrasenplätze und das Eisfeld gleich selber ausprobieren. Nach dem Rundgang gibt’s gratis Wurst und Getränk sowie einen kostenlosen Eintritt ins Frei- oder Hallenbad.

Parkplatzfest Grabenhalle🎊

«Wir stossen an – auf das Ende der Parkplätze», heisst es auf der Webseite der Grabenhalle. Der Parkplatz zwischen Grabenhalle und Palace muss der Parkagarage UG25 weichen und das wird diesen Samstag ab 15 Uhr mit einer Festwirtschaft, Festreden und der Enthüllung eines Kunstwerkes gefeiert. Ab 19.30 Uhr finden auch verschiedene Konzerte statt.

Biker Berg öffnet Trails🚵

Auch auf den Flumserbergen wird die Bike-Saison eingeläutet. Ab dem 22. Juni sind alle Biker-Trails am Biker-Berg geöffnet. Insgesamt sind das 13 Kilometer Abfahrtsspass auf dem Sattel. Im August findet zum ersten Mal das Biker-Festival Flumserberg statt, das zweitägige Festival bietet alles was das Biker-Herz begehrt.

Seifenkistenrennen Riethüsli💨

… oder der Kampf der St.Galler Quartiere. Nebst der Elite dieses Rennsports (Welt-, Europa- oder Schweizermeister) wagen sich am Sonntag 40 St.Gallerinnen und St.Galler die Solitüdenstrasse in eigenen oder Mietkisten die 9000 Meter lange Strecke hinunter. Der 1. Lauf findet um 10.30 Uhr statt, ab 17 Uhr ist die Rangverkündigung. Am Samstag findet das «Qualifying-Fest» beim Ziel statt.