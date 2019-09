500 Tickets für das Spiel gegen den FC Basel

Ob Fussballclub, Guggenmusik, Turn- oder Fischerverein – wir schicken dich mit deinem ganzen Verein an ein FCSG-Spiel. Sei dabei, wenn der FC Basel im Kybunpark gastiert.

Bis zu hundert Tickets pro Verein liegen drin. Alles was du und dein Verein dafür tun musst: Ein Fanfoto einschicken, auf dem man sieht, wie sehr euch der FCSG am Herzen liegt. Also los, füll das Formular aus und vielleicht sitzen du und deine Vereinsfreunde bald im Kybunpark.

Aus allen Einsendungen verlosen wir 500 Tickets.