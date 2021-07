7 Gründe, warum sich Ferien in Zürich lohnen

Bahnhofstrasse, Seebecken und Niederdörfli: Wer Zürich bereits besucht hat, kennt diese Orte höchst wahrscheinlich. Es sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Doch wer denkt, das sei schon alles, hat sich geirrt. Zürich hat deutlich mehr zu bieten als die bekannten touristischen Hotspots. Um in die Stadt eintauchen zu können, lohnt sich ein längerer Aufenthalt. Wie wäre es mit Ferien in Zürich? Wir zeigen dir, warum sich das lohnt.

3000 Restaurants: Es gibt nirgendwo mehr Kulinarik

Das Gastronomie-Angebot in Zürich lässt sich mit keiner anderen Schweizer Stadt vergleichen. Es ist unglaublich vielfältig. Fast 3000 Restaurants können besucht werden. Dabei sind Restaurants aus fast allen Ländern der Welt zu finden: von Mexiko bis Mongolei. Wer es schweizerisch mag, besucht eines der vielen Zunfthäuser in der Stadt. Tipps von Zürich Tourismus:

Kronenhalle – so berühmt wie seine Gäste Dürrenmatt, Giacometti, Picasso, Warhol (hier gibt’s Zürcher Geschnetzeltes)

Kle – ohne Gewissensbisse essen (hier gibt’s vegane Speisen)

L’O – das Seafood-Restaurant (hier gibt’s Fische aus dem Zürichsee)

Ohne grosses Budget: In Zürich braucht man nicht unbedingt viel Geld

Dieses Vorurteil ist hartnäckig: Zürich ist einfach teuer. Muss es nicht sein, wie Nathalie Lüthi, Marketingleiterin von Zürich Tourismus, sagt. «Zürich ist eine kleine Metropole, man kann deshalb alles zu Fuss oder mit dem Velo erreichen.» Täglich können beispielsweise zahlreiche Bikes gratis ausgeliehen werden. Ausserdem sind rund 1300 Kunstwerke in der Stadt verteilt, die ohne Bezahlen eines Museums-Eintritts besichtigt werden können. Gratis ist auch der Eintritt in diverse Bäder wie beispielsweise die Flussbäder Oberer und Unterer Letten, das Seebad Rapperswil sowie die Werdinsel und der Katzensee. Beim Essen mit kleinem Budget lohnen sich Takeaway oder ein Picknick im Park oder am See.

Alternativ lohnt sich der Kauf einer Zürich Card (24 oder 72 Stunden). Mit diesem Ticket sind der öffentliche Verkehr sowie viele Museums-Eintritte gratis. Zudem gibt es viele Vergünstigungen bei Aktivitäten wie dem Besuch im Zürich Zoo oder dem Eintritt ins Wellness.

Zürich ist trendy: Partys und Erholung direkt am Wasser

«Zürich ist nahe am Puls: Wenn es einen Trend gibt, nimmt ihn Zürich sehr schnell auf», sagt Nathalie Lüthi. Gerade am Wasser gibt es im Sommer trendige Angebote, wie Badis, die sich in Bars verwandeln, Sport direkt am Wasser oder Restaurants mit Dragshows und Burlesque-Tänzerinnen. Eine Auswahl: