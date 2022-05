Adrian zeigt, wie die Natur und die Stadt zusammenspielen

Viele nennen die St.Gallen auch die Stadt im grünen Ring, denn die Natur auf den Hügeln und in den Tobellandschaften bietet der Stadt eine besonders hohe Lebensqualität. Das Grün gewinnt aber gerade in der dichten Stadt ebenfalls eine immer höhere Bedeutung. Adrian Stolz, Leiter von Stadtgrün der Stadt St.Gallen nimmt Euch mit in den jüngsten Park der Stadt und zeigt Euch konkrete Beispiele von neuen Grünräumen und erklärt, wie diese auch hochsommerliche Hitzetage mildern und die Lebensqualität in der Stadt St.Gallen weiter steigern.

