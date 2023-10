Angehörige pflegen soll gerecht entlohnt sein

Die Angehörigenpflege ist eine bedeutende und oft unterschätzte Aufgabe. Seit einigen Jahren haben Pflegende in der Schweiz die Möglichkeit, ihre wertvolle Arbeit fair zu entlohnen und professionelle Unterstützung zu erhalten. Der Schlüssel dazu liegt bei Spitex Organisationen wie dem Pflegewegweiser.

Die Anlaufstelle für Angehörigenpflege

Der Pflegewegweiser ist eine private Spitex Organisation, die sich auf die Unterstützung von pflegenden Angehörigen spezialisiert hat. Das Ziel des Pflegewegweisers ist es, sicherzustellen, dass Angehörige die notwendige Unterstützung erhalten, um die Pflege ihrer Liebsten effizient und würdevoll zu gestalten. Dabei setzt er auf zwei zentrale Säulen: professionelle Unterstützung und gerechte Entlohnung.

Der Pflegewegweiser bietet kontinuierliche Unterstützung sowie Schulungen und Weiterbildungen für pflegende Angehörige an, um ihre Pflegefähigkeiten zu stärken. Darüber hinaus wird den Angehörigen eine diplomierte Pflegefachperson zur Seite gestellt, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Das Ziel ist es, dass die Angehörigen sich in keiner Pflegesituation überfordert oder allein gelassen fühlen.

Die Bedeutung der Entlohnung für pflegende Angehörige

Benedikt Reiger, Geschäftsführer des Pflegewegweisers, ist davon überzeugt, dass die Arbeit pflegender Angehöriger fair entlohnt werden sollte. «Oftmals verzichten Angehörige auf die Möglichkeit, ihrem eigentlichen Berufsleben nachzugehen, um sich um ihre Liebsten zu kümmern», so Reiger.

«Daher zahlen wir den Angehörigen einen Stundenlohn von 35 Franken. Zudem findet die Anmeldung bei der Pensionskasse (2. Säule) ab dem Erreichen des gesetzlichen Mindesteinkommens statt.»

Die Entlohnung pflegender Angehöriger ist nicht nur eine Frage der Anerkennung, sondern auch der finanziellen Sicherheit. Viele Angehörige, die sich um die Pflege ihrer Liebsten kümmern, haben in der Vergangenheit erhebliche Lohneinbussen in Kauf nehmen müssen. Dies führte nicht nur zu finanziellen Belastungen, sondern auch zu Unsicherheiten in Bezug auf die Altersvorsorge.

Werde Teil des Pflegewegweisers

Wenn du dich für die Angehörigenentlohnung interessierst, kannst du dich beim Team melden. Die Mitarbeitenden prüfen gemeinsam mit dir die Möglichkeiten und stellen sicher, dass du die notwendigen Voraussetzungen erfüllst.

Dabei ist es unerheblich, ob du bereits im AHV-Alter bist oder noch im Erwerbsalter stehst.