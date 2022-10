Auf den Spuren des «Walser Geist» in Liechtenstein

Die Walsergemeinde Triesenberg hoch über dem Rheintal auf einer Sonnenterrasse gelegen, ist Liechtensteins flächengrösste Gemeinde. Die Urvorfahren sind aus dem ehemaligen Goms, dem heutigen Wallis, ausgewandert. Die damaligen Bergbauern siedelten sich vor allem in der Schweiz, Vorarlberg, Tirol und Italien an. Ihre Sprache ist einmalig und wird auch noch nach so vielen Jahren mit Stolz von Jung und Alt gesprochen. Auch der alten Tradition begegnet man heute noch auf Schritt und Tritt. Diese kulturelle Sonderstellung von Triesenberg ist im ganzen Fürstentum bekannt und geschätzt.

Walserkultur geniessen

Ein kulinarisches Highlight im Herbst sind die Triesenberger Wochen. Von 14. Oktober bis 20. November 2022 stehen in den Restaurants des Bergdorfs traditionelle Walsergerichte auf der Menükarte. Dazu gehören zum Beispiel Chruudchnöpfli (Sauerkrautspätzli), Sämmlribl (gerösteter Hartweizengriess) oder der Wildalertäller (Hirschpfeffer).