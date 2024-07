Carpe den Sommertag – unsere Tipps für dein Wochenende

Verirre dich im Maislabyrinth Rhyla Ordentlich unter dem Regen gelitten haben auch das Maislabyrinth Rhyla in Balgach. sowie die Betreiber. Mit drei Wochen Verspätung starten am Freitag auch sie endlich in die Saison. Über 3000 Meter Weg auf einer rund drei Hektar grossen Fläche garantieren Spannung und Spass für alle Altersklassen.

Bildquelle: zVg Mit drei Wochen Verspätung kann das Maislabyrinth Rhyla in Balgach am 26. Juli 2024 endlich öffnen. 1 / 1

Openair Bütschwil mit ganz spezieller Gesangseinlage Vom Freitag bis Samstag findet zum 20. Mal das Openair Bütschwil statt. Freuen kann man sich auf Baba Shrimps, We Are Ava, das Saint City Orchestra und Remo Forrer mit Begleitung. Bei der Begleitung handelt sich um niemand geringeres als FM1-Moderatorin Nadja Hüppi. Ob sie so gut singen kann wie Remo Forrer, wissen wir nicht. Spektakulär wird es aber allemal. Bis vor kurzem wusste Nadja noch nichts von ihrem «Glück»:

In Berneck dreht sich alles um die Liebe In Berneck wird es am Samstag romantisch – zumindest verspricht das der Name. Um 14 Uhr öffnet der «Love Love Love»-Daydance in der Heimat Husen seine Pforten. Freunden des gepflegten Tag-Tanzes dürften Lexer, Dario Blum und Samarsi ein Begriff sein.

New Orleans trifft Balkan in der Musik-Box Frauenfeld Die Band «MollTon» aus der Region Winterthur interpretiert unter der Leitung von Markus Passerini bekannte Songs auf ihre ganz eigene, lebenslustige Art. Blasmusik in neuem Gewand, eine energiegeladene Mischung aus New Orleans- und Balkan-Brass mit Ausflügen in die Pop-Musik.

Bildquelle: pd Die Band MollTon präsentiert eine energiegeladene Mischung aus New Orleans und Balkan Brass mit Ausflügen in die Pop-Musik. 1 / 1

Ritt durch die Bündner Berglandschaft Im Westernsattel reiten wie die Cowboys, das kannst du am Samstag in Scuol tun. Auf einer 5,5-stündigen Tour erlebst du die Bündner Bergwelt bei einem gemütlichen Ritt – Picknick inbegriffen. Reiterfahrung ist von Vorteil, aber nicht zwingend nötig.

Bildquelle: graubuenden.ch Tagesritt Scuol 1 / 1

Grosse Emotionen unter freiem Himmel Filmaaaabeeeend! Aber bitte draussen – schliesslich wäre es viel zu schade, einen trockenen Sommerabend drinnen zu verbringen. Das Coop Openair Cinema gastiert noch bis am 28. Juli in Kreuzlingen. In Arbon kannst du dir noch bis am 17. August deinen Lieblingsfilm anschauen.

Bildquelle: Das Openair-Kino in Arbon - eines von vielen. (Bild: Tagblatt/Ralph Ribi) Das Openair Cinema in Arbon. 1 / 1

Hopp St.Galle! 💚🤍 Was gibt es Besseres als den Sonntag bei einem kühlen Bier und einer knackigen Bratwurst im Kybunpark ausklingen zu lassen? Wenn die Espen dann noch gegen YB gewinnen, ist das Wochenende perfekt. Es gibt noch Tickets für das Spiel. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, tickern wir auf fm1today.ch natürlich wieder.

Bildquelle: St.Galler Tagblatt/Andrea Tina Stalder Bratwurst und Bier dürfen bei keinem Match fehlen. 1 / 1

OSTWIND Frischluft OSTWIND Frischluft bietet eine Übersicht auf eine Vielzahl von Freizeitideen und Ausflugsziele im Gebiet des Tarifverbund OSTWIND. Die Plattform lädt dazu ein, verborgene Schätze sowie bekannte Sehenswürdigkeiten neu zu entdecken. Alle Ziele und Reise-Ideen sind bequem mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.