Das Voting ist beendet – wer gewinnt die Traumküche?

Ihr habt fleissig abgestimmt und diese Arbeit wird schon bald belohnt. Diejenigen, die euch am meisten davon überzeugen konnten, dass sie die Traumküche von den Radio FM1 Umbauprofis verdienen, stehen am 12. August in der finalen Auslosung bei den FM1-Wachmachern. Jetzt werden die Stimmen gezählt und wer weiss, vielleicht zählst auch du zu den glücklichen Finalisten.