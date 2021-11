Deine Meinung zählt: Welcher Kinospot gefällt dir am besten?

Stell dir vor, du sitzt im Kino, die Popcorn-Tüte raschelt und gespannt wartest du darauf, dass der Film bald beginnt. Plötzlich erleuchtet die Kinoleinwand hell, im Saal wird es ruhig und die ersten Trailer und Kinospots beginnen zu spielen. Die einen Spots gefallen dir besser, andere eher weniger und du wünschst dir, selbst einmal bei der Auswahl der Kinospots mitwirken zu können.

Huber Uhren Schmuck macht es möglich. Der Juwelier in Vaduz braucht deine Meinung. Welcher Kinospot gefällt dir besser? Kinospot eins oder Kinospot zwei? Stimme ab und gewinne mit etwas Glück Kinogutscheine im Wert von je 250 Franken.

So funktioniert's: Schaue dir die beiden Videoclips unten an. Entscheide dich für den besseren Clip und wähle ihn an. Sobald du deine Auswahl getroffen hast, sollte nach kurzer Zeit automatisch ein Teilnahmefenster erscheinen. Dort trägst du deine Kontaktdaten ein und schon nimmst du am Wettbewerb teil. Als Tipp: Du kannst nach einer Stunde erneut teilnehmen und so deine Gewinnchancen steigern.