«Der eigenproduzierte Strom ist günstiger als der, den man kaufen muss»

Nur fünf Prozent des gesamtschweizerisch verbrauchten Stroms stammt aktuell von Sonnenenergie. Dabei ist bei dieser Art der Energie grosses Potenzial vorhanden. Bis ins Jahr 2035 dürfte sich der Anteil an jährlichem Solarstrom laut WWF verzehnfachen. Das ist auch nötig, damit der Strombedarf in Zukunft abgedeckt werden kann.

Photovoltaik-Anlagen erfreuen sich deshalb immer grösserer Beliebtheit. Sie lohnen sich nicht nur aus Sicht der Umwelt sondern auch finanziell, wie Fridolin Sprecher, Abteilungsleiter Energie bei greencover, dem Spezialisten für Gebäudehülle, Solar und Energieberatung, im Interview sagt.

Fridolin Sprecher, was muss beachtet werden, wenn man sich für eine Photovoltaik-Anlage interessiert?

Es stellen sich natürlich viele Fragen. Wie ist das Gebäude ausgerichtet? Wie viel Fläche hat man zur Verfügung und wie gross ist der Stromverbrauch? Diese Fragen sollten vorab abgeklärt werden.

Wie finde ich heraus, ob mein Standort geeignet ist?

Das kann man relativ schnell im Internet hinausfinden. Es gibt verschiedene Seiten, wie etwa die Seite des Bundesamts für Energie (BFE), auf der man die eigene Adresse überprüfen kann. Eigentümer sehen dann sehr schnell, ob ihr Gebäude geeignet ist. In einem weiteren Schritt geht man als Eigentümer zu einem Experten, der die genaue Ausrichtung und Beschattung beurteilen kann.

Wie gross sollte die Anlage denn sein?

Das kommt auf das Nutzungsverhalten an. Wie gross ist der Stromverbrauch und wann braucht man den Strom? Vielfach füllt man aber das ganze Dach, weil die Module nicht mehr so teuer sind.

Lohnt es sich, eine kleinere Anlage zu bauen?

Meiner Meinung nach lohnt sich eine kleinere Anlage meistens nicht, weil der Aufwand oftmals gleich gross ist.

Inwiefern lohnt sich diese Umrüstung finanziell?

Wenn man den Strom einkaufen muss, zahlt man neben dem Energiepreis auch Netznutzungskosten und Steuerabgaben. Wer eigenen Strom produziert, bekommt diesen gratis vom Dach und muss nicht die Infrastruktur des Netzes mitfinanzieren. Der eigenproduzierte Strom ist daher günstiger als der, den man einkaufen muss.

Zudem bietet die Energiefachstelle des Bundes Fördergelder für Photovoltaik-Anlagen an. Das ist eine Einmalvergütung in Form eines Pauschalbetrags an die Investitionskosten. Vielfach bieten auch verschiedene Gemeinden zusätzliche Fördergelder an.