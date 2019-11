Der FM1Today-Christmas-Shuttle ist wieder unterwegs

Der FM1Today-Christmas-Shuttle ist zurück. Bereits zum dritten Mal kurvt der kultige, rote London-Bus in der Ostschweiz umher und lässt deinen Weihnachtseinkauf zum entspannten Erlebnis werden.

Registriere dich jetzt und wir bringen dich und deine Begleitung am 7., 14. oder 21. Dezember in das Weihnachtsparadies der Shopping Arena. Doch damit nicht genug: Obendrauf gibt es einen 100 Franken Gutschein mit dem du in über 60 Fachgeschäften und Restaurants bezahlen kannst. Alles was du für das einmalige Shopping-Erlebnis tun musst, ist das Formular auszufüllen und mit ein bisschen Glück musst du dann nur noch am Samstagmorgen am vereinbarten Ort bereit stehen. Abfahrt ab dem jeweiligen Bahnhof um 08:30 Uhr, Rückfahrt jeweils um 14:30 Uhr.