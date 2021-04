Die BotschafterInnen des Tarifverbunds OSTWIND sind bestimmt

Die vierköpfige Jury, bestehend aus Christian Stieger, Leiter Marketing OSTWIND, Erika Egger, Leiterin Marketing & Kommunikation Appenzeller Bahnen, Stefanie Ginefra, Fachspezialistin Marketing bei Thurbo und Pascal Rüegg, Mitinhaber der Werbeagentur Creative Minds, hatte bereits im Vorfeld die 200 Bewerbungen auf 20 reduziert. Dabei wurden nebst dem Motivationsschreiben auch die Regionen und die Gründe für die regelmässige Nutzung des ÖV als Kriterien herangezogen.

Die Jury hat nun den 20 verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten im rund 15-minütigen Video-Chat auf den Zahn gefühlt. Sie schaltete diese aus dem in der OSTWIND-Geschäftsstelle eingerichteten Streaming-Studio einzeln zu. «Warum bist du eine glaubwürdige Botschafterin des Tarifverbunds OSTWIND?» oder «Zu welchen Anlässen bist du im ÖV unterwegs?» lauteten dabei nur einige der Fragen. «Die Jury hatte sowohl einen einheitlichen Fragenkatalog zur Hand als auch die Möglichkeit, nachzuhaken oder Anschlussfragen zu stellen, wenn die Antworten dies nahelegten», sagt Christian Stieger. Jurykollegin Erika Egger ergänzt: «Oft waren es Nuancen, die den Ausschlag zugunsten einer Kandidatin oder eines Kandidaten gaben.» Trotz ausführlichen Diskussionen, einigte sich die Jury schlussendlich auf fünf Botschafterinnen und Botschafter, welche die im Kampagnen-Konzept formulierten Anforderungen am besten erfüllten. Die neuen OSTWIND Botschafterinnen und Botschafter werden nun zu einem individuellen Foto- und Video-Shooting eingeladen, welches nach Möglichkeit im Frühsommer stattfinden wird. Die Ergebnisse werden ab der zweiten Jahreshälfte im ganzen OSTWIND Gebiet an Haltestellen, in Bahnen und Bussen sowie online zu sehen sein.

«Ziel der Kampagne ist es, bei jungen Erwachsenen das Image des öffentlichen Verkehrs zu stärken und sie gleichzeitig dazu zu animieren, vermehrt Bahn und Bus zu nutzen», erklärt Stieger. Die Kampagne setzt nicht auf zurechtgeschnittene Werbeslogans, sondern auf Authentizität. «Die Botschaften sollen das verkörpern, wofür die ausgewählten jungen Menschen in ihrem Leben stehen.»