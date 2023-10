Die Kieser-Methode

Die internationale Marke Kieser entwickelt seit mehr als 55 Jahren Trainingskonzepte und Trainingsgeräte, die die Gesundheitsfürsorge für den Bewegungsapparat verändern. Wir arbeiten mit Ärzteschaft, Physiotherapien und anderen Zentren zusammen und bieten die branchenweit umfassendste und anspruchsvollste Lösung. Kompromisslose Biomechanik, höchste Trainingsqualität und qualifizierte Mitarbeitende führen zu hohem Kundennutzen. Damit unsere Muskulatur arbeiten, den Stoffwechsel in Gang bringen und dadurch unsere Gesundheit verbessern kann, braucht unsere Muskulatur regelmässig Widerstand. So kann sie stark bleiben und ihre Aufgaben erfüllen. Wir bieten diesen Widerstand!

Die Effizienz von Kieser ist in zahlreichen Studien belegt. Sie gründet auf einer hochintensiven Methode sowie einer kompetenten Trainingseinführung und -steuerung durch spezialisierte Instruktoren und medizinisches Fachpersonal. Eine eigene Abteilung für Forschung und Maschinenentwicklung zielt darauf ab, höchsten Nutzen zu erzielen. Die in der Schweiz entwickelten und in Deutschland gefertigten Maschinen erlauben ein hochwirksames Training aller Muskelgruppen.

Die Trainingsmethode

Die Trainingsmethode basiert darauf, dass primär die Muskelspannung und weniger die Bewegung als Trainingsreiz ausschlaggebend ist. Somit dient die Bewegung hier lediglich dazu, den Spannungsreiz über den gesamten Bewegungsumfang zu gewährleisten. Die Bewegungen werden deshalb sehr langsam, über den gesamten Bewegungsumfang und bis zur lokalen Erschöpfung, ausgeführt. Von jeder Übung wird ein „Satz“ von 90 bis 120 Sekunden Dauer ausgeführt. Dieser Bandbreite entsprechend wird das Trainingsgewicht festgelegt. Im Unterschied zu konventionellen Verfahren dient hier nicht die Anzahl Wiederholungen als Leistungskriterium, sondern die Übungsdauer. Für eine harmonische Kraftausbildung umfasst das Training acht bis zwölf Übungen, die die Muskulatur des gesamten Körpers einschliessen. Es können Schwerpunkte gemäss Problemstellung des Trainierenden gesetzt werden. Die Instruktion beinhaltet nicht nur Anleitung zum „Know-how“, sondern auch trainingsmethodische Basisinformation zum „Know-why“. Den Trainierenden werden von Anfang an trainingswissenschaftliche Inhalte in kurzer und verständlicher Form vermittelt.

Ausgebildetes Personal

Unsere Instruktorinnen und Instruktoren sind Fachleute für gesundheitsorientiertes, medizinisch-wissenschaftlich fundiertes Krafttraining. Ausgebildet werden Sie in der eigenen Ausbildungsinstitution von Kieser. Sie konzentrieren sich dabei insbesondere auf spezialisierte Themengebiete, um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.

Vorteile von Kieser im Überblick