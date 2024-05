«Die schulisch organisierte IT-Lehre – dein Weg zum EFZ»

Die WISS setzt bei ihren Aus- und Weiterbildungen auf praxisnahe Lerninhalte sowie moderne Lernformen. Für technisch interessierte Berufsanfänger/innen stellt die schulisch organisierte Informatiklehre das perfekte Sprungbrett in die IT-Berufswelt dar. Während der vierjährigen (Informatiker/in EFZ), beziehungsweise dreijährigen (ICT-Fachmann/frau EFZ) Ausbildung eignen sich die Teilnehmenden zuerst in der Schule relevantes und aktuelles technisches Fachwissen an, das sie anschliessend im Praktikumsbetrieb anwenden, und schliessen ihre Lehre mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ab.

Was ist die schulisch organisierte Informatiklehre überhaupt?

In der Schweiz gibt es verschiedene Ausführungen von Lehren. Zum einen gibt es die klassische Betriebslehre, bei der die IT-Lernenden von Tag eins an ins Berufsleben einsteigen. Sie besuchen mindestens einen Tag pro Woche die Schule und verbringen die restliche Zeit im Lehrbetrieb. Bei dieser Variante wird den Lernenden die Theorie portionsweise vermittelt und sie müssen sich von Beginn an im echten Berufsleben zurechtfinden.

Zum anderen gibt es die schulisch organisierte IT-Lehre. Bei dieser Variante besuchen die Lernenden zu Beginn ihrer Ausbildung die Schule im Vollzeitpensum. Im Anschluss können sie ihre erlernten Fachkompetenzen in einem zweijährigen Praktikum in der Praxis anwenden – und das vom ersten Praktikumstag an.

Die Vorteile gegenüber der Betriebslehre

Der grosse Vorteil liegt hier in der Vorbereitung der Lernenden auf die Berufspraxis. Nach Abschluss der ein- bzw. zweijährigen schulischen Grundausbildung erhalten die Lernenden ein Zwischenzeugnis von WISS, mit dem sie in den Bewerbungsprozess für ihr zweijähriges Praktikum starten. Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits alle Informatikmodule abgeschlossen und sind bestens vorbereitet für das Praktikum. Durch das breitgefächerte Grundwissen und die bereits erlernten fachlichen sowie sozialen Fähigkeiten, sind die Lernenden im Betrieb gleich effizient einsetzbar und können ihr Know-how unter Beweis stellen und vertiefen. Der Übergang in den Berufsalltag erfolgt somit fliessender als bei einer klassischen Betriebslehre, in welcher die Auszubildenden noch gar keine bzw. geringe fachlichen Vorkenntnisse haben.

Für viele Jugendliche kann es auch für die persönliche Entwicklung ein Vorteil sein, wenn sie zwei Jahre älter sind und sich als Person weiterentwickeln konnten, bevor sie in die «erwachsene» Welt einsteigen. Denn mit gerade einmal 15 Jahren müssen viele Schüler/innen ihren Karriereweg wählen und sich dann in der gewählten Branche bewähren. Oftmals ist dieser Schritt für viele zu früh. Darum schafft WISS mit einem facettenreichen Aus- und Weiterbildungsangebot eine praktische Brücke, welche die Jugendlichen sowohl in ihrer persönlichen als auch fachlichen Entwicklung unterstützt.

Sicherheit für die Eltern

Die Schule kommuniziert während der Grundausbildung an der Schule eng mit den Eltern. Wenn die Zeit kommt, unterstützt die WISS die Jugendlichen aktiv bei der Praktikumsstellensuche und begleitet die Lernenden auch während ihrer Zeit im Praktikumsbetrieb. Der Vorteil für Eltern ist, dass sie über den Ausbildungsfortschritt ihrer Kinder immer informiert sind – als Schule muss die WISS ihnen nicht die Information bringen, sondern sie können jederzeit und von jedem Standort aus selbst auf die Präsenzzeiten und Noten ihrer Kinder zugreifen. Die WISS-eigene Plattform informiert auch über kurzfristige Ausfälle und allgemeine Informationen und ist somit das zentrale Kommunikationssystem für Eltern und Lernende.

WISS hat an allen Standorten Expertinnen und Experten, die schon lange im Bildungsbereich arbeiten und langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Lernenden mitbringen. Ausserhalb ihrer Lehrtätigkeit sind die Lehrpersonen an der WISS auch in der Wirtschaft tätig und bringen so viel Praxiswissen mit, welches sie mit Enthusiasmus an die Lernenden weitervermitteln. Die Lernenden werden nicht nur anhand von Büchern unterrichtet, sondern erhalten Praxiserfahrungen aus erster Hand.

Die Ausbildungsmöglichkeiten an der WISS

Im Bereich Informatik bietet die WISS drei verschiedene Ausbildungen an:

· Informatiker/in EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung

· Informatiker/in EFZ Fachrichtung Plattformentwicklung

· ICT-Fachmann/ -Fachfrau EFZ

Wer sich für die Entwicklung von Softwarelösungen oder Games interessiert, schlägt mit der Ausbildung zum/zur Informatiker/in Fachrichtung Applikationsentwicklung den richtigen Weg ein. Wer verstehen möchte, was hinter den Kulissen passiert und wie Systeme funktionieren, ist in der Fachrichtung Plattformentwicklung bestens aufgehoben.

Für diejenigen, die einen breiten Überblick über die IT-Welt gewinnen möchten, ist die Ausbildung zum ICT-Fachmann oder zur ICT-Fachfrau ideal. Hier lernen die Auszubildenden die vielfältigen Aspekte der Informationstechnologie kennen und werden zu kompetenten Ansprechpartnerinnen und -partnern für verschiedenste IT-Fragen.

Wer sich noch nicht sicher ist, welche Lehre am besten zu ihr/ihm passt, kann sich hier informieren und unverbindlich beraten lassen: Informatiklehre auf schulischem Weg