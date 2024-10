Die Schweiz erklimmt den Pesto-Thron

Die Schweiz hat sich eine neue Krone aufgesetzt – die Pesto-Krone. Im europäischen Vergleich beim Pesto-Konsum sichert sich die Schweiz den zweiten Platz, nur knapp hinter Italien. Dass Italien als Pasta-Nation unangefochten an der Spitze steht, überrascht niemanden. Doch die Schweiz direkt dahinter? Ein starkes Zeichen für die hiesige Liebe zu dieser italienischen Köstlichkeit.

Mitte September fand in München ein einzigartiger Foodevent statt.

Beinahe 1’800 Tonnen* Pesto wurden in den letzten 12 Monaten in der Schweiz verkauft. Rund 40 Prozent der Saucenfans greifen bevorzugt zu Pesto, und wenn es um Herr und Frau Schweizers Lieblingsmarke geht, führt Barilla das Feld an – rund ein Viertel der Schweizer Pesto-Liebhaber entscheiden sich treu für die Produkte des bekannten, italienischen Herstellers. Doch Pesto ist weit mehr als nur eine Beilage. Es ist die Geheimzutat, die unzählige Gerichte veredelt und für wahre Geschmacksexplosionen sorgt.

Warum Pesto so unwiderstehlich ist

Der Begriff „Pesto“ leitet sich vom italienischen „pestare“ ab, was „zerstossen“ bedeutet und die traditionelle Zubereitungsmethode beschreibt. Das originale Rezept reicht zurück ins 19. Jahrhundert, dabei wurden frische Zutaten wie Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne, Parmesan und Olivenöl mit einem Mörser und Stössel zu einer cremigen Konsistenz verarbeitet.

In zahlreichen Variationen hat Pesto längst die Welt erobert. Das klassische grüne Pesto Genovese auf Basilikumbasis, das rote Pesto, das auf Tomaten oder Peperoni setzt, und das Pesto Rustico, das sich durch eine gröbere Textur auszeichnet und bewusst nicht vollständig zerkleinert wird.

In der Schweiz ist das traditionelle grüne Pesto ein Dauerbrenner. Die Liebe zur klassischen Variante zeigt sich auch in den Verkaufszahlen: 60 Prozent aller Konsumenten greifen dabei regelmässig zur grünen Pesto.

Ein Hauch von Sommer: Pesto Limone erobert die Herzen

Beim jüngsten Barilla-Event stand jedoch nicht das klassische Pesto im Mittelpunkt, sondern eine frische, sommerliche Variante davon: „Pesto Limone“. Diese kombiniert die beliebte Basilikum-Pesto mit einer zarten Zitronennote. Die Zitrone verleiht eine spritzige Frische, die perfekt zu Pasta, Fisch oder als Basis für Dressing passt. Ein wahres Geschmackserlebnis, das an sonnige Tage erinnert und die Herzen der Besucher des Viktualienmarkts in München im Sturm eroberte.

https://www.instagram.com/reel/DADeCkQMgBC/?igsh=MWsyMXhjdHZmYjgzMA==

Selbst zum Pesto-Profi werden

Wer selbst in seiner Küche zum Pesto-König oder zur Pesto-Königin aufsteigen möchte, muss nicht alles selbst zubereiten. Barilla bietet hochwertige Pesto-Varianten, die direkt aus dem Glas für den mediterranen Genuss sorgen. Dank der engen Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben und Forschungseinrichtungen, etwa der Universität Bologna, setzt Barilla Massstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Qualität.

Entdecke, was verschiedene Food-Influencer mit der Pesto-Limone kreieren und sammle Inspirationen für deine Küche. En Guete!