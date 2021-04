Sie sitzen neben dir, sagen geschockt: «Hast du gesehen, was Monika wieder gepostet hat?», und halten dir ihr Handy direkt vor die Visage. Wenn du Glück hast, darfst du auch ab und an einen Blick auf die Strasse werfen. Merci!

Jeder hat diesen einen «Aux-DJ» in seinem Freundeskreis. Sobald sie oder er ins Auto sitzt, will sie oder er dir seinen «freshen Sound» um die Ohren hauen. Und dies meist viel zu laut. Richtig nervig wird es dann, wenn Kollege Aux-DJ keinen der Songs zu Ende spielt, sondern bereits nach einigen Sekunden zum nächsten Lied wechselt. «Oh, dä isch au geil, gib der dä!»

Eine andere Art des «Navis» ist der «Schleichweg-Kenner». Er will dir ständig sowas verklickern wie, dass du «hinter der Kirche, über den Parkplatz, durch das Maisfeld musst» und du es «mit ein bisschen Anlauf locker über den kleinen Bach schaffst». So seist du ganz sicher schneller an der Tanke. Danke, ich nehme die Hauptstrasse.

10. Der Betrunkene

Spätestens dann, wenn du einen Freund vom Ausgang abholen musst, kommt alles zusammen. Der Betrunkene hat meistens noch ein offenes Bier in der Hand, welches er gekonnt über deine Polster leert, bevor du es ihm aus der Hand schlagen kannst. Falls er überraschend kein Bier mehr hat, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Döner-Reste oder ein paar Pommes Platz auf deinen Sitzen finden. Entweder quasselt dir der Betrunkene die Ohren voll, will dir ständig Fotos des «absolut bombastischen» Abends zeigen, nickt bereits nach ein paar Sekunden ein, oder er möchte gar nicht, dass die Party endet und lässt Techno-Mucke mit voller Dröhnung aus deinen Boxen schmettern.Eigentlich vereint er also alle nervigen Typen in einem. Quasi das Schweizer Taschenmesser unter den nervigen Beifahrern. Dreckig und mit stumpfen Klingen. Kurzum: Absolut unnötig.