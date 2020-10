Eli Simic strahlt. Die Schweizer Bachelorette von 2017 wirkt glücklich, spricht in der aktuellen «Gott und d'Welt»-Folge selbstbewusst und vor allem offen über eine Zeit, in der es ihr nicht immer nur gut ging. Die Flawiler TV-Persönlichkeit, Influencerin, Moderatorin und Artistin hatte rund vier Jahre lang immer wieder Angstzustände.

«Du willst nur noch raus aus der Situation»

«Es waren normale Situationen beim Einkaufen, Laufen mit dem Hund oder im Kino, die mir plötzlich Todesangst bereiteten», blickt die 32-jährige Mutter zurück. Bei der ersten Panikattacke ging Eli Simic noch von einem Kreislaufzusammenbruch aus: «Es war vor acht Jahren. Ich war mit meinem Vater auf der Autobahn und musste plötzlich auf dem Pannenstreifen anhalten. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Es ging nicht mehr.»

In den Ferien in der Türkei mit der Schwester sei es dann so richtig losgegangen und sie erlitt gleich mehrere Angstattacken. «Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich hatte Todesangst, das Gefühl, meine Pumpe stelle gleich ab und es sei alles vorbei. Schweissausbrüche. Zittern. Herzrasen. Du willst nur noch raus aus dieser Situation, egal wie.»