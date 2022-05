«Energieberatung lohnt sich, wenn Räume im Sommer zu warm sind»

greencover feiert 10. Geburtstag

Am 11. Juni wird greencover 10 Jahre alt und öffnet seine Türen für die Bevölkerung. Von 10 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Firma an der Tiefstrasse 2 in Sargans besichtigen. Vor Ort hat es Infostände, ein Unterhaltungsangebot und Verpflegung. Mehr Informationen zum Geburtstagsfest findest du auf der Webseite. greencover freut sich auf deinen Besuch.