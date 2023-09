FleuropHOME – dein Zuhause, deine persönliche Geschichte.

Erdtöne wirken beruhigend und harmonisch

Zu Hause ist es bekanntlich am schönsten. Vor allem in den letzten Jahren wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, sich im eigenen Heim wohlzufühlen. Aufgrund der Umstände haben wir mehr Zeit denn je zu Hause verbracht. Das Bedürfnis, sich seinen Wohlfühl- und Rückzugsort schöner zu gestalten, hat sich verstärkt. Man schätzt seine eignen vier Wände mehr denn je und möchte sie auch zum Treffpunkt für Familie und Freunde machen. Mit erdigen Tönen bist du auf der sicheren Seite. Sie haben eine äusserst beruhigende Wirkung und stehen für Nachhaltigkeit. Ausserdem lassen sich Erdfarben perfekt kombinieren und wirken harmonisch und angenehm.

Zu welchen Styles passen Erdtöne?

Erdtöne sind vielseitig. Mit Weiss kombiniert haben sie einen frischen Effekt und passen z.B. gut zum Scandinavian-Style. Sie verleihen den Räumlichkeiten eine entspannte Ausstrahlung und sorgen für Gemütlichkeit und Wärme. Oftmals erinnern Erdtöne aber auch an den ungezwungenen Boho-Look. Der ist ebenfalls «in». Bei diesem bringt man erdige Grundtöne mit fröhlichen Farben wie Sonnenblumengelb oder Bordeaux zusammen. Pflegt man einen eher minimalistischen Einrichtungsstil so wirken dort Sandfarben hell und lebendig und sorgen für das gewisse Etwas. Aber egal welchen Stil man bevorzugt, durch natürliche Materialien, Kerzen, fluffige Trockenblumen wirkt jeder Stil einladend. Möchtest du gewisse Ecken ganz besonders hervorheben? Dann kannst du dies ganz einfach tun, indem du nebst den sand-, creme- und beigefarbenen Akzenten auf Khaki setzt. Dieser Ton ist ein richtiger Eyecatcher und bringt Frische und Lässigkeit in den Raum, ohne gleich knallig zu wirken

Was gibt es auf FleuropHOME Schönes in Erdtönen?

Natürlich findest du bei vielen unserer Anbieter wundervolle Produkte – auch in Erdtönen.

Am meisten findest du wohl unter Deko. Denn da gibt es nicht nur erdfarbene Töpfe, Körbe, Taschen und Vasen, sondern auch Tischsets, Serviettenringe, Kissenbezüge und sogar Bettwäsche. Aber auch andere Rubriken wie zum Beispiel unsere Trockenblumen haben viel zu bieten. Es würde uns sehr wundern, wenn du nichts findest, das dich begeistert. Egal, ob es nun um den Flower-Loop geht, die Sträusse, Kränze, Gräser oder Einzelblumen. Aber auch unter den jahrelang haltbaren stabilisierten Infinity-Rosen sind vereinzelt Erdtöne vorhanden. Das gilt auch für das Stichwort Kerzen. Kerzen von Santabarbara überzeugen mit Ihrer aussergewöhnlichen Optik während Kerzen von Woodwick das beruhigende Geräusch eines knisternden Feuers erzeugen. Und vergiss nicht: Die in diesem Webshop angebotenen Produkte gibt es oftmals kaum anderswo zu kaufen, weil es sich bei unseren Lieferanten um eher kleine Fachhändler, Deko-Shops oder Blumengeschäfte handelt.

Und noch etwas: Du bestimmst, was bei dir «in» ist …

Im Übrigen gibt es beim Einrichten kein Richtig oder Falsch. Steh zu dir, deiner Persönlichkeit und deinem Geschmack. Manchmal muss man ausprobieren. Vor allem bei Accessoires kann man ja ruhig mal danebenliegen. Dann dekoriert man eben um und schlägt einen anderen Weg ein. Probiere so lange, bis du dich so gut fühlst, dass du dein Zuhause am liebsten nie mehr verlassen würdest. In «Homebody» schreibt Joanne Gaines, dass Farben, Materialien und Gegenstände, mit denen man sich umgibt, zwar zufällig und bedeutungslos sein können. Aber sie können auch wichtige Merkmale unserer Persönlichkeit sein. Und es gelte nur, das zuzulassen. Mit anderen Worten: Lass es zu, verleihe deinem Zuhause mehr Persönlichkeit und wage es, deine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. FleuropHOME hilft dir gerne dabei.