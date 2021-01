FM1Today schickt dich gratis ins Schlittelparadies Bergün

Das Schöne: Die spektakulären Schlittelbahnen rund um Bergün machen noch mehr Spass, wenn sie gemeinsam erkundet werden können. FM1Today und Bergün Filisur Tourismus schicken dich und die ganze Familie (zwei Erwachsene mit Kindern) gratis nach Bergün zu einem Schlittelweekend.

Schlittenmiete und Fondueplausch inbegriffen

Inbegriffen ist alles, was das Herz begehrt – Schlitteltageskarten, die zweitägige Miete von Freizeitrodeln, eine Hotelübernachtung in Bergün, Fondueplausch inklusive Getränken sowie die An- und Rückreise mit dem Zug ab Wohnort. Das Schlittelweekend kann nach Verfügbarkeit an einem beliebigen Datum bis März 2022 während der Schlittelsaison (jeweils zwischen Dezember und März) eingelöst werden. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, musst du lediglich bis 15. Januar das untenstehende Formular ausfüllen. Du kannst auch eine andere Familie anmelden.

Täglich geöffnet

Die Schlittelbahn zwischen Preda und Bergün ist am Montag zwischen 9.30 und 17 Uhr und von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9.30 bis 23 Uhr geöffnet. Die Strecke ist beleuchtet. Die Strecke zwischen Darlux und Bergün kann täglich zwischen 9 und 16.30 Uhr in Angriff genommen werden. Nach Preda fährt die Rhätische Bahn (RhB), zum Start in Darlux führt ein nostalgischer Sessellift.