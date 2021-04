FM1Today und Huber lassen dein Handgelenk strahlen

Glücksmomente schenken ist das Credo von Huber Uhren und Schmuck in Vaduz. Mit der exquisiten Auswahl an 27 Uhrenmarken, von selten bis geliebt, von edel bis kunstvoll, finden Kundinnen und Kunden bestimmt die perfekte Uhr. Nicht zuletzt auch dank der herzlichen und persönlichen Beratung der langjährigen Mitarbeitenden mit ihrem einzigartigen Fachwissen. Huber führt fünf Geschäfte, zwei in Vaduz und je eines in Bregenz, Arlberg und Bad Ragaz. Das Unternehmen wurde bereits 1920 im Berner Oberland gegründet, 1928 wurde das erste Huber-Geschäft für Uhren, Gold- und Silberschmuck in Liechtenstein im Zentrum von Vaduz eröffnet. Seit der Gründung wird das Geschäft von der Familie Huber geführt, heute ist hier bereits die vierte Generation tätig.

FM1Today und Huber verschenken drei erlesene Tissot-Uhren im Gesamtwert von 1'500 Franken, die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner müssen die Uhr nur noch im Shop in Vaduz abholen.

Kleiner Tipp: Du kannst dich für die Verlosung jedes Modells anmelden und so deine Gewinnchance erhöhen.