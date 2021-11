Diese Woche verschenken wir täglich 1000 Franken – an Leute, die die FM1Today-App heruntergeladen haben. Sieh dir hier an, wer sich über den Geldbetrag freuen darf. Am Donnerstag ist es Adrians Glückstag. Der Appenzeller will das Geld für die nächsten Ferien brauchen.

