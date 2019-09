Gewinne eine Tageskarte für die Ostschweiz

In der Ostschweiz gibt es unglaublich viele schöne Orte. Seien es atemberaubende Bergpanoramen, wie im Alpstein oder im Toggenburg, der Blick auf den Bodensee, oder sagenumwobene Orte, wie die Kristallhöhlen Kobelwald – der Osten der Schweiz hat viel zu bieten.

Im Tarifverbund OSTWIND erreicht man all diese Orte. Man gelangt sogar an den tosenden Rheinfall in Schaffhausen, die lauschige Kleinstadt Stein am Rhein oder in den Zigerschlitz, von wo aus wunderbare Wanderungen in Braunwald möglich sind. Der Klöntalersee ist zwar kein Geheimtipp mehr, aber immer eine Reise wert.