Gewinne einen MINI für sechs Monate

Ist deine Antwort «JA, ICH WILL»? Dann mach mit beim Wettbewerb und gewinne unvergessliche sechs Monate mit MINI. Schreib uns deine Vorstellung vom BIG LOVE Moment mit MINI, z.B. Sonnenuntergang am Vierwaldstättersee oder einen lässigen Grillabend in der Natur, und schon nimmst du am Wettbewerb teil.

Der ikonische MINI ist ein absoluter Eyecatcher auf der Strasse. Mit den fröhlichen Farben, dem unvergleichlichen Gokart- Feeling und der grossen Modellpalette bleiben keine Wünsche offen. Jedes Modell kann bei der Steiner Group AG, MINI Center Zentralschweiz, besichtigt werden. Die beiden MINI Driver Andreas Gnos und Lukas Felber beantworten alle Fragen zur Mobilität, Finanzierung und Versicherung. Selbstverständlich ist auch eine Probefahrt möglich. Kontakt Steiner Group AG, Fluhmühle 9, 6015 Luzern, Tel. +41 41 248 70 90, info@steiner-group.ch 1 / 2 Also, unbedingt am Wettbewerb teilnehmen und die Chance für sechs Monate MINI Fahrspass wahrnehmen. AGB für die Teilnahme Mobilität mit MINI für 6 Mt., 15'000 km

Steiner Group bestimmt/stellt das MINI Modell zur Verfügung

Inkl. Steuer + Versicherung, Sommer-/Winterbereitung, exkl. Treibstoff

Bei Schaden Selbstbehalt Versicherung CHF 1’000 zu Lasten des Fahrers/der Fahrerin

Fahrzeug darf nicht weitergegeben werden

Fahrzeugübergabe findet im Juni 2021 bei Steiner Group AG in Luzern statt

Gewinner/Gewinnerin stellt 1-2 Fotos/Monat an Steiner Group AG für SoMe zur Verfügung

Alle Teilnehmer/innen nehmen an der Verlosung teil

Teilnahmebedingung: Gültiger Führerausweis Kat. B

Wettbewerbsgewinn darf nicht weitergegeben werden

Die eingereichte Wettbewerbsidee BIG LOVE Moment kann durch Steiner Group AG anonymisiert für SoMe verwendet werden

Teilnahmeberechtigt sind alle Vorschläge

Teilnahmeberechtigt sind alle Vorschläge

Beim Ankreuzen des Feldes «Ich will mehr über MINI erfahren» werden die angegebenen Daten der teilnehmenden Person durch PilatusToday an die Steiner Group AG weitergegeben.