Jasmin Wüthrich ist die beste Floristin der Schweiz – nach den Swiss Skills darf sie nun auch an den World Skills in China teilnehmen. Im Interview verrät die Gossauerin, was sie an ihrem Beruf so fasziniert.

Das sind die Berufs-Schweizer-Meister aus dem FM1-Land Das Coronavirus hat auch die Swiss Skills durcheinandergewirbelt: Der geplante Grossevent in Bern musste um zwei Jahre verschoben werden. Bei dezentral stattfindenden Schweizer Berufsmeisterschaften dürfen Talente trotzdem ihr Können zeigen. In einem der 60 Berufe – Floristin EFZ – hat die Gossauerin Jasmin Wüthrich (19) von der Blumen Barbara AG im September im zürcherischen Wangen das Rennen für sich entschieden. Im Interview spricht sie über ihre grosse Leidenschaft und die Wettkampfsituation. Du kannst nichts verlieren Jasmin, herzliche Gratulation zu deinem ersten Platz an den Swiss Skills. Warum hast du überhaupt mitgemacht? Während meiner Lehre hatte mir meine Lehrmeisterin schon einmal gesagt, ich solle mir doch überlegen, da mitzumachen. Es sei eine tolle Erfahrung. Nach erfolgreichem Lehrabschluss legte sie mir die Teilnehme erneut ans Herz. Bei der Anmeldung sprach ich mit meiner jetzigen Chefin darüber und auch sie meinte, die Swiss Skills würden sehr viel Spass machen. Ebenso war meine Familie begeistert. Und so meldete ich mich an – mit dem Gedanken: «Du kannst ja nichts verlieren.» Wie hast du dich auf die Swiss Skills vorbereitet? Bei den Floristinnen gibt es kein besonderes Training, das man auf die Swiss Skills hin absolvieren kann. Einen Teil der Aufgabenstellung bekommt man zwar und man kann sich dazu einige Gedanken machen. Vor Ort wird man allerdings ins kalte Wasser geworfen. Das Material, das man verwenden muss, kennt man vorher nicht und alles kann in eine total andere Richtung gehen als gedacht. Hast du für dich selbst geübt, auch wenn es kein offizielles Training gibt? Die Technik erlernt man, indem man Dinge immer und immer wieder macht. Gleichzeitig ist es wichtig, auf Zeit arbeiten zu können. Das muss man im Griff haben, viel mehr kann man nicht vorbereiten. Es ist schliesslich ein kreativer Beruf. Es kommt nicht auf den eigenen Geschmack an Geschmäcker sind, was Blumen anbelangt, bekanntlich verschieden. Besteht da nicht die Gefahr, dass man aufgrund des individuellen Geschmacks der Jury schlechte Punkte bekommt? Nein, es kommt nicht auf den eigenen Geschmack an. Es wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, anhand dessen Kategorien wie die Technik, Aufgabenlösung, der Aufbau und die Wertschätzung der Blüten bewertet werden. Die Juroren legen Wert auf die Theorie und deren Umsetzung und können nicht sagen: «Das gefällt mir jetzt nicht.» Was muss man mitbringen, um sich bei den Swiss Skills als Floristin durchsetzen zu können? Am wichtigsten sind handwerkliches Geschick, Sinn für Farben, Formen und Ästhetik sowie Naturverbundenheit. Es ist von Vorteil, wenn man weiss, was gerade Saison hat. Und: Man muss die Gabe haben, auch mal was auszuprobieren. Neben der Saisonalität muss man bestimmt auch darauf achten, welche Blume zu welchem Anlass passt. Ja, davon gibt es einige, die rote Rose ist ein typisches Beispiel. Grundsätzlich eignet sich aber jede Blume für jeden Anlass. Es kommt darauf an, was man damit ausdrücken möchte. Manche Kinder wissen schon früh, dass sie Astronautin oder Lokführer werden möchten. Wie war das bei dir? Mir war schon immer klar, dass ich nicht am Computer arbeiten möchte. Ich bin dann schnuppern gegangen und der Beruf der Floristin hat mir so gut gefallen, dass ich nur noch Floristin geschnuppert habe. Daneben hatte ich eine Notlösung. Diese brauchte ich nicht, ich habe die Lehrstelle bei der Blumen Belser AG bekommen. Lehre und Weiterbildung Floristinnen und Floristen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) arbeiten meist in Blumenfachgeschäften, bei Grossverteilern oder Gartencentern. Die Lehre dauert drei Jahre. Es kann auch eine Ausbildung zur Floristin oder zum Floristen mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) absolviert werden, die Lernenden erhalten ihr Diplom nach zwei Jahren. Weiterbildungsmöglichkeiten sind die Berufsprüfung (BP), Höhere Fachprüfung (HFP), Höhere Fachschule (zum Beispiel im Garten- und Landschaftsbau) und Fachhochschule (zum Beispiel in Agronomie oder Innenarchitektur). Warum ist Floristin ein so toller Beruf? Ich erlebe jeden Tag eine unglaubliche Vielfalt. Jeder Tag ist anders, ich habe immer etwas zu tun und mir wird nie langweilig. Floristin ist auch ein Beruf für die Zukunft. Die Leute werden immer Freude daran haben, sich selbst Blumen zu kaufen oder welche zu verschenken. Blumen machen Freude. Und wenn die Leute den Laden mit einem Lachen verlassen, gibt einem das sehr viel. Wie sieht dein weiterer Berufsweg aus? Das weiss ich noch nicht genau. Jetzt habe ich gerade viel zu tun mit dem Training für die World Skills. Später kann ich mir vorstellen, eine Weiterbildung oder Umschulung zu absolvieren und Lehrlinge auszubilden. Die World Skills 2021 in Schanghai sind eine andere Schuhgrösse als die Swiss Skills. Das ist sicher so. Ich habe einen Coach bekommen, mit ihr zusammen trainiere ich in Bern. Wir haben einen groben Trainingsplan, um mich mental und beruflich vorzubereiten. Vom Gefühl her war es eher ein Miteinander als ein Wettkampf Zurück zu den Swiss Skills. Ein Dutzend Floristinnen und Floristen kämpfte gegeneinander, alle mit der gleichen Leidenschaft und den gleichen Interessen. Wie bist du mit dem Konkurrenzkampf klargekommen? Wir haben einander nicht so sehr als Konkurrenz angeschaut. Vom Gefühl her war es eher ein Miteinander als ein Wettkampf. Wir haben uns über die schönen Arbeiten der anderen gefreut, besprochen, was nicht so gut gelaufen ist und einander aufgebaut. Wegen Corona konnten keine zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften durchgeführt werden, dezentral fanden und finden kleinere Anlässe statt. Wie hast du erfahren, dass du gewonnen hast? Es gab eine Rangverkündigung mit anschliessendem Apéro, jede und jeder durfte zwei Leute mitbringen, neben den geladenen Gästen. Die sechs Ränge, um die es noch ging, wurden von hinten nach vorne verlesen. Als noch drei übrig waren und mein Name noch immer nicht gefallen war, verspürte ich einen ziemlichen Nervenkitzel. Auch wenn ich nicht darüber enttäuscht gewesen wäre, nicht gewonnen zu haben. Nur schon mitzumachen, war eine super Erfahrung. Unabhängig vom Rang.