Halter Energie investiert in Co2 freie Treib- und Brennstoffe

Konkret konnten wir folgendes in den letzten Jahren erreichen, 2019 haben wir als Gruppe, gemeinsam mit unseren Partnerfirmen, rund 100‘000 t Co2 durch die Beimischung von Biotreibstoffen in unseren Treibstoffen eingespart. 2021 bauen wir unser Tanklager in Schwarzenbach gezielt aus. Diese Investition in eine neue Beimischanlage in Schwarzenbach ermöglicht es uns den Anteil an Co2 freien Diesel im Bereich Biotreibstoffen durch neue Tanks und eine professionelle Beimischanlage zu erhöhen. Neu können wir bis zu 5% Co2 freies Ethanol ins Benzin beimischen. Sogenanntes E5 wie in Deutschland schon länger bekannt.