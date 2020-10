Sein Leben ist das Fliegen: Marcel Geser, 40-jähriger Gleitschirmpilot und Basejumper, erzählt von seinen Emotionen beim Absprung am Felsen, seinem verstorbenen Freund und darüber, wie seine Familie und Angehörigen mit seinem Hobby umgehen.

«Viele denken, dass Basejumper lebensmüde sind oder Todessehnsucht haben, aber keiner, den ich kenne, hat das. Es sind Menschen, die unglaublich gerne leben, aber den Wunsch haben, intensiv zu leben.» Marcel Geser, 40-jähriger Basejumper, lebt gerne. Und intensiv. «Ich bin Basejumper, weil ich extrem fasziniert bin vom Fliegen.» Nicht vom Fliegen mit einem Flugzeug, sondern vom Fliegen mit dem eigenen Körper: «Mein Vater und mein Bruder sind Piloten. Ich durfte schon als Kind im Cockpit mitfliegen, fand aber, dass es unglaublich viele Knöpfe gab und als Pilot hat man eine grosse Verantwortung.» So wurde der gebürtige Ostschweizer nicht Pilot, sondern arbeitete für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten als Übersetzer in Bern. Zum Fliegen brachte ihn schliesslich sein Bruder: «Er schenkte mir zum 28. Geburtstag einen Gleitschirm-Schnupperkurs in Appenzell.»

Marcel Geser hat bereits 800 Basejumps gemacht. © zVg

«Ich hatte keine Angst, weil ich gut vorbereitet war» Er sei der erste gewesen, der abheben musste, erzählt er im aktuellen «Gott und d'Welt»-Podcast. «Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. In dem Moment, als ich abhob und mir der Wind ins Gesicht schlug, wusste ich, das will ich machen.» Während eines Aufenthalts in Palästina, wo Marcel Geser als Menschenrechtsbeobachter arbeitete, nutze er jede freie Minute, um in Israel zu fliegen. «Die Leidenschaft wurde immer grösser und schliesslich sass ich im Büro in Bern, schaute nach draussen und wollte eigentlich lieber dort sein.» Er kündigte seinen Job und wurde Gleitschirmpilot.

Beim Basejumpen gibt es nur den Moment, keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur den Moment Marcel Geser, Basejumper