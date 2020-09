Er sei der erste gewesen, der abheben musste, erzählt er im aktuellen Gott und d'Welt-Podcast . «Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. In dem Moment als ich abhob und mir der Wind ins Gesich schlug, wusste ich, das will ich machen.» Während eines Aufenthalts in Palästina, wo Marcel Geser als Menschenrechtsbeobachter arbeitete, nutze er jede freie Minute, um in Israel zu fliegen. «Die Leidenschaft wurde immer grösser und schliesslich sass ich im Büro in Bern, schaute nach draussen und wollte eigentlich lieber dort sein.» Er kündete seinen Job und wurde Gleitschirmpilot.

Während der Arbeit in Bern sah er auf Youtube ein Video eines Basejumpers und war davon so fasziniert, dass er davon träume auf einen Berg zu laufen und einfach herunterzuspringen: «Der Gedanke liess mich nicht mehr los, ich kaufte mir eine Ausrüstung und begann mit Fallschirmspringen.» Nach zahlreichen Fallschirmsprüngen wagte er sich in Italien das erste Mal mit der Wingsuit von einem überhändenden Felsen: «Ich war nicht nervös, weil ich so gut vorbereitet war und dachte nur ‹Wow›. Beim Basejumpen gibt es nur den Moment, keine Vergangenheit, keine Zukunft nur den Moment.» Gerade in Zeiten von Social Media und Stress bei der Arbeit oder im Privatleben sei es wunderschön, am Felsen an nichts anderes denken zu müssen.

«Wie egoistisch darf man im Leben sein?»

«Vor meiner Familie versuchte ich es zuerst geheim zu halten», gesteht Marcel Geser, der mittlerweile sei acht Jahren Basejumper ist. «Dann habe ich ihnen aber erklärt, warum ich das mache und dass ich mein bestes tun werde, um nicht zu sterben.» Die Eltern hätten sehr viel Verständnis gezeigt, seine Freundin sei kein grosser Fan seines Hobbys. «Die Frage ist: Wie egoistisch darf man im Leben sein? Natürlich ist es für die Familie eine Zumutung und wenn jemand stirbt, bleibt der Schmerz der Angehörigen, aber auf der anderen Seite, ist es etwas, das mich unglaublich glücklich macht und für mich das Risiko wert ist.»