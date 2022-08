«Ich bin sprachlos» – Nadia und Sammy gewinnen die Traumküche

Die Frehners in ihrer alten Küche, welche 34 Jahre auf dem Buckel hat.

Familie, Freunde, Mitarbeitende und Kollegen aus der RS haben beim Wettbewerb fleissig für die junge Familie gevotet. «Wir haben sie nonstop genervt. Jetzt möchten wir vielmals Danke sagen: Ihr seid der Wahnsinn!», sagt Sammy Frehner.

Zweit- und Drittplatzierte gehen nicht leer aus

Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz haben beim Voting mitgemacht. Zwischen den drei Bestplatzierten entschied das Los. Die anderen auf dem Podest müssen zwar mit der alten Küche weiter kochen. Für die zweitplatzierten Pirmin und Melanie aus Arnegg gibt es aber beim Abwasch Unterstützung in Form eines neuen Geschirrspülers. Erika und Robert aus Nesslau auf dem dritten Platz gewinnen eine Küchenmaschine von Electrolux.

Erstes Festessen schon geplant

Zusätzlich gibt es für Pirmin und Melanie einen weiteren Gewinn. Da sie das Siegerpaar privat kennen, werden sie die ersten Gäste in der neuen Küche sein. Den Znacht wird dann wohl Sammy zaubern. Der Familienvater hatte versprochen, in den nächsten Jahren an den Wochenenden zu kochen, falls sie bei den Umbauprofis gewinnen. «Jetzt muss ich den Tiptopf wieder rausholen», sagt Sammy und lacht. Bleibt zu hoffen, dass das Kochbuch beim Abbruch der alten Küche nicht verschwindet.