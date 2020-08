Influencerinnen und Influencer haben das Ziel, eine Botschaft so zu vermitteln, dass sie in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Um dies zu erreichen, müssen sie erst auf sich aufmerksam machen und Anhänger, sogenannte Follower, gewinnen. “Influencer gab es schon früher, auch in der Kirche”, ist sich Historikerin Judith Thoma sicher. “Damals funktionierte es nur etwas anders.”

Welche Influencer die Kirche rund um St.Gallen geprägt haben, soll die Führung «Influencer und andere Heilige in der Kathedrale St.Gallen» zeigen. Für den «Gott und d’Welt»-Podcast öffnete Judith Thoma die Türen schon früher. Exklusive Einblicke bekommt ihr in der aktuellen Folge.