Langeweile im Stau ade

Früher hat man im Auto oft Kassettli gehört. Das ist heute auch via Smartphone möglich. Wenn die Elektronik aber den Geist aufgibt oder das Ladekabel im Kofferraum verstaut ist, dann kann die Zeit im Stau zur Qual werden. Kleine Spiele wie «Ich sehe was, was du nicht siehst» oder «Koffer packen» lenken die Kinder aber ab. Wir haben euch einige aussergewöhnliche Ablenkungsmanöver bereitgestellt.

Telefonchetti

Wie in alten Zeiten. Der Fahrer denkt sich einen Satz aus, der von Mitfahrer zu Mitfahrer weiter geflüstert wird. Der Letzte sagt den Satz laut. Dieses Spiel kann man, sofern die Autos wirklich komplett stillstehen, auch auf die Nachbarautos ausweiten.