Mehr Möglichkeiten und attraktivere Preise für OSTWIND-Abos

Freie Fahrt im ganzen OSTWIND ab 8 Zonen

Die Schwelle für ein Abo, das dazu berechtigt alle Bahnen und Busse im ganzen OSTWIND-Gebiet zu nutzen, wurde von 13 auf 8 Zonen gesenkt. «Mit dieser Änderung wird das OSTWIND-Abo für Kund:innen, welche mehr als 8 Zonen benötigen, je nach Abo-Kategorie um bis zu CHF 860.– günstiger als bisher», erklärt Werner Thurnheer, Geschäftsführer des Tarifverbund OSTWIND. Mit einem Abo für den ganzen OSTWIND erhalten Kund:innen freie Fahrt in allen 111 OSTWIND-Zonen. «Ein OSTWIND-Abo für alle Zonen ist wie ein GA für die Ostschweiz», so Thurnheer weiter. «Kund:innen, welche bereits den ganzen OSTWIND in ihrem Abo inkludiert haben, sollen motiviert werden, den öV neben dem täglichen Pendeln auch in der Freizeit zu nutzen.» Mit der bemerkenswerten Preissenkung sollen Abos mit Gültigkeit in allen Zonen zudem für eine grössere Kundengruppe attraktiver werden. Im Einzelbillett-Sortiment bleibt die Schwelle weiterhin bei 13 Zonen.

Neue Abo-Tageskarten

Nicht für alle Abo-Kund:innen ist das Upgrade auf ein «Alle Zonen»-Abo die richtige Lösung. «Abo-Inhaber:innen sind unsere treusten Kund:innen. Es soll sich lohnen, ein OSTWIND-Abo zu besitzen.», sagt Thurnheer. «Wir haben deshalb den Nutzen eines OSTWIND-Abos für alle Kund:innen aufgewertet und sogenannte Abo-Tageskarten eingeführt.» Neu kann der Gültigkeitsbereich eines Abos zu attraktiven Preisen bereits ab CHF 15.– tageweise ergänzt werden.

«Weiter» heisst die Abo-Tageskarte, mit welcher der Gültigkeitsbereich eines OSTWIND-Abos künftig auf das ganze OSTWIND-Gebiet erweitert werden kann. «Weiter», ein Abo für den ganzen OSTWIND oder das GA sind dann die Basis für die weiteren Upgrade-Möglichkeiten «Gemeinsam» und «Komfort». Mit der Abo-Tageskarte «Komfort» geniessen Abo-Inhaber:innen die Tagesreise in 1. Klasse. «Gemeinsam» gilt als Tageskarte für eine Begleitperson – ebenfalls im ganzen OSTWIND Gebiet und in der gewählten Reiseklasse. Die Abo-Tageskarten «Gemeinsam» und «Komfort» können zudem kombiniert werden. «Es spielt keine Rolle, ob Kund:innen ein OSTWIND Jahres-, Monats- oder Firmenabo besitzen. Auch ein nationales GA berechtigt zum Kauf einer Abo-Tageskarte», sagt Thurnheer.

Die Website mehr.ostwind.ch informiert ausführlich über die neuen Abo-Tageskarten. Ein Konfigurator bietet zudem die Möglichkeit, ganz einfach die individuellen Preise basierend auf den eigenen Abos und den vorhandenen Angeboten zu berechnen. Die neuen Abo-Tageskarten sind ausschliesslich über den OSTWIND Webshop shop.ostwind.ch erhältlich.