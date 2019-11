«Meine Zähne haben mich jahrelang gestört»

Was hat dich an deinen Zähnen am meisten gestört? Jasmin: Ich weiss nicht, wie die genau heissen, aber die Zähne zwischen Schneidezahn und Eckzahn waren beide sehr abstehend und dazu hatte ich eine ungerade Linie im Kiefer. Das sah einfach aus wie ein Kindergebiss.

Hat dein Umfeld gemerkt, dass du eine Zahnspange trägst?

Jasmin: Gar nicht. Also meine Freunde haben teilweise echt gestaunt, als ich vor dem Essen die Spange noch schnell rausgenommen habe. Es stand zwar in der Anleitung, dass ein geringes Lispeln vorkommen kann, aber damit hatte ich keine Probleme. Ich musste mich ganz am Anfang nur daran gewöhnen, dass die Zunge am Rand der Schiene leicht aufliegt.



Bist du zufrieden mit der Behandlung?

Jasmin: Sehr. Erst brauchte das Tragen ein bisschen Disziplin, was aber nach der zweiten Spange bereits Routine war. Die Reinigung ist nicht zeitintensiv - vor allem verlief die Behandlung insgesamt viel schneller als bei einer normalen Zahnspange. Jahrelang hat mich mein Gebiss gestört, dabei wären nur 5 Monate für die Korrektur nötig gewesen. Danke bestsmile.