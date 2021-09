Mit der OLMA ab ins Stroh

Wer hat das Flanieren, Degustieren, Bestaunen und Zusammensein nicht vermisst? «Endlich wieder OLMA!», dürften sich viele Fans und Aussteller aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung 2020 denken. Am 7. Oktober hat ihr Warten ein Ende, denn dann startet die Messe, die sich im Laufe von acht Jahrzehnten zum Publikumsliebling mit Kultcharakter entwickelt hat. Die 78. OLMA wartet mit Unterhaltung, Wissensvermittlung, Brauchtum und Innovation auf. Zahlreiche Aussteller bringen ihre Spezialitäten, Neuheiten und Klassiker an die Besucherinnen und Besucher. Zu Tierischem im Stall und in der Arena gibt es genussvolle und actionreiche Sonderschauen für Familien und Erwachsene.

Vorfreude gewinnen

Eine ordentliche Portion Glück verhilft einigen Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr zu einem ganz besonderen OLMA-Erlebnis. Möglich macht’s der grosse Wettbewerb «Login&Win». Denn er lockt mit Preisen, die man nirgends kaufen kann. Sie alle sind nur während der OLMA einlösbar und versprechen unvergessliche Erlebnisse.

Pole-Position bei den tifigen Säuli

Was ist eine OLMA ohne das legendäre Säulirennen, wo flinke Haxen um die Wette spurten, in der Hoffnung, den Triumph für den eigenen Rennstall zu holen? Da begeistert man sich nicht nur am voraussehbaren Jö-Effekt, sondern auch an der puren Spannung. Wer sich das aus der Pole-Position anschauen will, versucht sein Glück bei «Login&Win». Denn dort kann man Plätze in der neu errichteten VIP-Lounge gewinnen. Zusätzlich zur besten Sicht auf das tierisch spannende Rennen können sich die Gewinnerinnen und Gewinner mit Snacks und Getränken verwöhnen.