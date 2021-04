Moonlight-Shopping in Altstätten am 29. April

Das Rahmenprogramm musste wegen der Corona-Pandemie stark abgespeckt werden. Umso schöner ist es, dass am 29. April 2021 das Moonlight-Shopping stattfinden kann. Die Geschäfte sind an diesem Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet und laden natürlich geschmückt zum «Lädele» und Flanieren ein. Mit Musik in der Altstadt und flackernden Feuersäulen kann die Mondlichtstimmung im Städtli genossen werden.

Mittels eines QR-Codes an jeder Gartenoase können sich jederzeit interessierte Hobby-Gärtner*innen selbständig über die jeweiligen Aussteller und ihren spezifischen Garten informieren. Wer aber direkt mit dem Gärtner oder der Gärtnerin seiner Wahl sprechen möchte, hat während des Moonlight-Shoppings dazu die Gelegenheit. Die Gärtner*innen, Gartenbauer*innen und Blumenfachgeschäfte sind vor Ort und geben gerne Auskunft.

Alle aktuellen Informationen finden Sie jederzeit auf der IGEA-Website.