Die Kliniken Valens bieten ab 1. Juni 2021 an den Standorten der Klinik Gais und der Ambulanten Reha St.Gallen speziell entwickelte Rehabilitationsprogramme für Patientinnen und Patienten mit dem Long-Covid-Syndrom an. Es gibt viele Betroffene, die während Wochen oder Monaten an Beschwerden wie chronischer Müdigkeit leiden, wie Frank Zimmerhackl, Chefarzt Psychosomatische Rehabilitation und Psychiatrie in der Klinik Gais, im Interview sagt.

Frank Zimmerhackl, was ist Long Covid? Inwiefern unterscheidet es sich von Post Covid?

Zimmerhackl: Die Begriffe sind insbesondere danach definiert, was die zeitliche Dauer der Symptome betrifft: Halten diese länger als zwölf Wochen nach der akuten Infektion an, spricht man von Long Covid, davor von Post Covid. Bei Long Covid gibt es zwei verschiedene Verlaufsarten, die sich abgrenzen. Einmal die Patientinnen und Patienten, die einen schweren Akutverlauf erleben, zum Beispiel mit Herz- oder Lungenproblemen, und über viele Wochen hinweg von einem schweren, teilweise chronischen Verlauf betroffen sind. Sie leiden nach zwölf Wochen immer noch an organischen Beeinträchtigungen.