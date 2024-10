Mundart-Festival und Jodeltag – das läuft am Wochenende im FM1-Land

Anfang Oktober steht Arosa erneut ganz im Zeichen der Schweizer Sprachvielfalt. Vom 3. bis 6. Oktober 2024 findet das Arosa Mundartfestival statt, an dem Dialekt, Musik, Literatur und Kabarett im Mittelpunkt stehen. Das Festivalprogramm bietet viele Möglichkeiten, in verschiedene Mundart-Sprachen einzutauchen und ein einzigartiges Erlebnis mit der Schweizer Sprache zu geniessen. Grosse Namen wie Franz Hohler, Lisa Christ, Marco Michel, Lou Kaena und Sina beehren die achte Ausgabe. Tickets gibt es hier .

Samstag Bündner Jodeltag

Am Samstag findet in Sedrun der 49. Bündner Jodlertag statt. Die diesjährige Durchführung ist in vielerlei Hinsicht speziell: Sind es normalerweise Jodlerclubs, die den Anlass organisieren, sind es heuer zwei Alphorngruppen. Zudem kommt die Bündner Jodel-, Alphorn-, und Fahnenschwingen-Familie erstmals in der oberen Surselva zusammen. Das detaillierte Programm gibt es hier.