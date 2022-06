National Summer Games in St. Gallen – ein Sportfest für alle

Vom 16.-19. Juni 2022 werden rund 1400 Athlet*innen aus der ganzen Schweiz und 5 Delegationen aus dem Ausland in 15 Sportarten Wettkämpfe bestreiten. National Games sind die jeweils grösste Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und finden alle zwei Jahre im Winter respektive im Sommer statt. Die Teilnehmenden sind bereit für ein intensives Sportprogramm und freuen sich sehr darauf, sich nach regelmässigem Training nun endlich in echten Wettkämpfen mit ihren Sportskamerad*innen messen zu können. Bereits vor der Eröffnungsfeier am Donnerstag starten die Athlet*innen mit den Divisionings. Nach dieser Einteilung in homogene Leistungsgruppen folgen von Freitag bis Sonntag in allen Sportarten und Disziplinen die Finalwettkämpfe.

Olympic Town mit Spass und Action für Athlet*innen und Besucher*innen

Nach den sportlichen Wettkämpfen dürfen sich die Athlet*innen und Besucher*innen im Olympic Town entspannen. Auf dem Gelände der Olma Messen versprühen jeweils nachmittags die zahlreichen Marktstände, Food-Trucks sowie Spiel- und Vergnügungsmöglichkeiten der Partner Jahrmarkt-Feeling. Am Freitagabend werden die Enderlin Chicks und die Akrobatik Gruppe Gossau für Stimmung sorgen und am Samstagabend zeigt die Tanzgruppe I.B. Dance Company ihre Moves. Später legen DJ Cello Bello und DJ Seventyfive mitreissende Hits auf, bei denen niemand sitzenbleiben wird.

Eröffnungsfeier mit Bundesrätin Viola Amherd und Schlagerstar Beatrice Egli

Die stimmungsvolle Eröffnungsfeier wird am Donnerstagabend, 16. Juni 2022, im Kybunpark alle verzaubern. Man darf sich auf viele Emotionen freuen: Den Einmarsch der Sportler*innen, die Special-Olympics-Hymne, das Entzünden der «Flame of Hope». Die Energie der Athlet*innen wird spür- und greifbar sein: das Kribbeln, ihre Leidenschaft und Begeisterung. Und spätestens, wenn Beatrice Egli die Bühne betritt, werden alle Anwesenden von der Magie der Special Olympics Games verzaubert sein. Auch Sportministerin Viola Amherd wird vor Ort sein und während der Eröffnungsfeier einige Worte an die Athlet*innen richten. Bereits im Vorfeld der Eröffnungsfeier wird im Kybunpark mit Acts, Unterhaltung und Foodständen einiges los sein.

«St. Gallen mit Allen» - ein gelebtes Motto

Die National Summer Games von Special Olympics - organisiert vom «Verein National Summer Games 2022» und seinem engagiert und professionell arbeitenden Organisationskomitee – setzen ein wichtiges Zeichen für die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Mitten in der Stadt St. Gallen werden sich die Sportlerinnen und Sportler unter die Bevölkerung mischen und sie mit ihrem Engagement, ihrem Kampfgeist und ihren Emotionen begeistern. Die Athletinnen und Athleten erhalten eine Plattform für Wertschätzung und Anerkennung. Sie können vor Publikum ihre Leistungen zeigen, werden angefeuert und gefeiert. Das gibt ihnen Selbstvertrauen und Motivation, auch im Alltag sportlich dranzubleiben, sich Ziele zu setzen und sich körperlich und mental weiterzuentwickeln. Die Inklusionsbestrebungen mit dem Motto «St. Gallen mit allen» sind für die Organisatoren keineswegs eine leere Worthülse. Im Gegenteil: Von Beginn weg waren sowohl die Bevölkerung wie auch Menschen mit Beeinträchtigung involviert. So wird beispielsweise für die Organisation der Wettkämpfe in allen Sportarten mit einem lokalen Sportverein gearbeitet, der FCSG hilft bei der Eröffnungsfeier mit, Athleten mit Beeinträchtigung hatten Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung des Programms, etc.

Special Olympics

Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und macht sich stark für eine inklusive Gesellschaft, in der alle willkommen sind. In den USA 1968 von Eunice Kennedy Shriver gegründet und 1988 vom IOC anerkannt, ist die Organisation mittlerweile mit knapp 6 Mio. Athletinnen und Athleten in 200 Nationen präsent. In der Schweiz ist Special Olympics seit 1995 als unabhängige Stiftung vertreten.

Special Olympics Switzerland fördert Sport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung und ermöglicht folgende Angebote:

- Jährlich bis zu 70 regionale Wettkämpfe, die nach der Special Olympics Philosophie durchgeführt werden und allen die Chance geben, teilzunehmen und Erfolg zu haben

- Alle zwei Jahre alternierend National Summer und Winter Games – der grösste und emotionalste Sportevent für Menschen mit Beeinträchtigung im eigenen Land

- Teilnahme von Schweizer Delegationen an World Summer und Winter Games, ebenfalls im Zweijahresrhythmus – ein unvergleichliches Highlight für die Athletinnen und Athleten

- Angepasste Sport- und Bewegungsangebote, aufgebaut zusammen mit dem Schweizer Sport, in bestehenden Sportvereinen und Breitensportanlässen