Dir werden jeweils zwei Bilder mit beliebten Ausflugszielen gezeigt. Klicke auf das Ausflugsziel, welches in der Ostschweiz liegt. Am Ende des Quiz erhältst du ein Lösungswort, welches du mit dem Anmeldeformular einsenden musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Achtung: Es gibt zwei Lösungswörter, aber nur wenn du alle Fragen korrekt beantwortet hast, erscheint das richtige. Viel Erfolg - und noch ein kleiner Tipp: Du kannst das Quiz natürlich auch beliebig wiederholen und somit deine Gewinnchancen steigern 😉.

Ostschweiz oder nicht? Welches dieser Fotos wurde in der Ostschweiz gemacht? Welchen Ausflug kannst du in der Ostschweiz geniessen? Welches Kinderparadies liegt in der Ostschweiz? Welcher See liegt in der Ostschweiz? Wo musst du hin, um in der Ostschweiz zu bleiben? Das Lösungswort heisst: OSTWIND

Fülle nun das Anmeldungsformular komplett aus - viel Glück! Das Lösungswort heisst: Ostschweiz

