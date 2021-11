Schützen Sie sich vor Kerzenbränden: Präventionslabor mit Stefan Heuss

Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. Dabei tragen Kerzen zu einer schönen Stimmung bei, bringen aber auch Brandrisiken mit sich. So führen trockene Adventskränze und Tannenbäume sowie unbeaufsichtigte Kerzen immer wieder zu folgeschweren Bränden.

Komiker und Erfinder Stefan Heuss macht mit einem Augenzwinkern auf Brandgefahren in der Adventszeit aufmerksam. Er hilft so im Rahmen der Präventions-Kampagne «Präventionslabor» mit, für Gefahren im Alltag zu sensibilisieren. So wie man den Komiker kennt, funktionieren seine Geräte zwar, sind aber in der Anwendung etwas umständlich …

Wichtig ist: Lassen Sie Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen und stellen Sie diese auf eine feuerfeste Unterlage. Zünden Sie Kerzen auf trockenen Adventskränzen und Christbäumen nicht mehr an. Eine sichere und attraktive Alternative zu Weihnachtsbaumkerzen aus Wachs bieten LED-Kerzen und LED-Lichterketten.

