Schützengarten lässt alles wackeln

Der eingängige Ohrwurm macht Lust auf Sommer, Freunde und Tanzen. Der Aufruf dazu ist klar: Die Ostschweiz soll mit-shaken. Aber Achtung: «Alles chan i shake, aber Schüga shake i nie!» Also ganz egal, wie wild die Hüften kreisen, das Bier darf nicht verschüttet werden. Wer seinen eigenen Schüga Shake mit der Community teilt, hat sogar die Chance, monatlich einen Getränkemarkt-Gutschein über 500 Franken oder eine mit Bier gefüllte Kühltasche zu gewinnen. Den Wettbewerb findest du unter www.dein-schüga.ch

Geschrieben und produziert wurde der Schüga Shake Song vom Schweizer Musikproduzenten Dodo. Das Musikvideo zum Song wurde an verschiedenen Locations in und um St.Gallen gedreht. «Schüga» nennen St.Gallerinnen und St.Galler ihr Schützengarten Bier seit jeher liebevoll. Der Begriff aus dem Volkswortschatz ist neu auch in der offiziellen Kommunikation der Brauerei Schützengarten in den Fokus gerückt.