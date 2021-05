Draussen ist es heiss, die Sonne gibt ihr bestes, Körperkontakt ist also eher unerwünscht. In einem kleinen, vollgepackten Auto kann schnell das Gefühl, in einer Sardinenbüchse zu sitzen, aufkommen. Das macht die Reise nicht nur körperlich anstrengender, es kann auch auf die Stimmung schlagen. Genügend Platz im Auto ist also wünschenswert. Darauf sollte vor allem auch geachtet werden, wenn Autos gemietet werden. Lieber ein bisschen mehr für ein grösseres Auto ausgeben und dafür eine entspannte Reise haben.

Ist das passende Auto gefunden, muss dieses natürlich auch in fahrtauglichem Zustand sein. Dabei sollten unter anderem folgende Punkte kontrolliert werden: Haben die Reifen noch genügend Profil? Ist das Reserverad geladen? Ist der Reifendruck an das Gewicht der Ladung angepasst? Ist das Scheibenwasser aufgefüllt? Funktionieren Hupe und Lichter? Und zu guter Letzt: Ölstand überprüfen.

Dauert die Fahrt zehn, fünfzehn Stunden, befinden sich im Optimalfall mehrere potenzielle Fahrerinnen und Fahrer im Auto. Vor allem, wenn die ganze Nacht durchgefahren wird, ist das Ermüdungspotenzial hoch. Ein Fahrerwechsel bietet sich also an. Allerdings sollte man aufpassen, wenn man mit einem Mietauto unterwegs ist. Es dürfen sich nämlich grundsätzlich nur jene Personen hinters Steuer setzen, die es auch gemietet haben. Allerdings können zusätzliche Lenkerinnen und Lenker angemeldet werden. Dies ist auch nötig, da ansonsten der Versicherungsschutz erlischt, wenn es zu einem Unfall kommt.

7. Verpflegung

An Raststätten muss man für Verpflegung schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Darum besser gleich die Snacks von zu Hause mitnehmen. Auf fettiges Essen sollte man besser verzichten, da dieses nur schwer im Magen liegt und das Sättigungsgefühl in der Regel nicht lange anhält. Leichte Snacks wie Früchte und Gemüse sind bei hohen Temperaturen erfrischender und sättigender. Und, was natürlich unabdingbar ist: Wasser – in rauen Mengen.