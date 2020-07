«Sportler hatten praktisch ein Berufsverbot»

Fabian Cancellara, Nicola Spirig und Nino Schurter sind nur einige der Schweizer Athletinnen und Athleten, welche internationale Erfolge feiern und feierten. Doch auch diese Sportgrössen haben einmal klein angefangen – und waren auf Unterstützung angewiesen. Neben dem moralischen Support von Familie und Freunden ist im Sport auch das Geld ein wichtiger Faktor. Dort, wo Not am Mann oder der Frau ist, springt die Schweizer Sporthilfe ein, und führt Nachwuchstalente, wie auch einst Cancellara, Spirig und Schurter, an die Weltspitze.

Sporthilfe unterstützt über 1'000 Talente

«Eine Sportlerkarriere ist vor allem am Anfang, wenn man noch keine Sponsoren hat, ein grosser Aufwand. Das Geld spielt dort eine zentrale Rolle», sagt Steve Schennach, Geschäftsführer der Schweizer Sporthilfe. Aktuell fördert die Sporthilfe 1'176 Sporthoffnungen aus 79 Disziplinen mit über neun Millionen Franken. «Die Sporthilfe unterstützt vor allem junge Talente oder solche, die in einer Randsportart wie beispielsweise dem Schwimmen an der Spitze stehen.»

Diese Spitzensportlerinnen und -sportler erhielten Unterstützung der Sporthilfe: