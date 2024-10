Trotz Kaiserschnitt möglichst natürliches Geburtserlebnis

Natürlich in sicheren Händen: Geburtshilfe im Spital Wil

Die Individualität spielt in der Geburtshilfe im Spital Wil eine wichtige Rolle, denn nicht nur die Geburtsverläufe unterscheiden sich, auch die Wünsche der werdenden Eltern sind sehr verschieden. Während die einen sich einen weitgehend natürlichen Geburtsprozess möglichst ohne Spitalroutine wünschen, legen andere mehr Wert auf die Verfügbarkeit medizinischer Möglichkeiten. Darauf ist die Geburtshilfe des Spitals Wil ausgerichtet. Sie bietet alle Facetten der Geburtshilfe, sodass jedes Paar das findet, was für sie richtig erscheint. Wer sich eine weitgehend natürliche Geburt wünscht, dem steht mit der Hebammengeleiteten Geburt die Möglichkeit offen, während der Geburt ausschliesslich von einer Hebamme betreut zu werden. Wer sich mehr medizinische Unterstützung wünscht, dem steht unter der ärztlich geleiteten Geburtshilfe zum Beispiel auch eine breite Palette an schmerzlindernden Massnahmen zur Verfügung. In jedem Fall sind die Geburtshelferinnen und -helfer auch für Komplikationen gerüstet. Rund um die Uhr steht das Team der Anästhesie zur Verfügung zum Beispiel für den Fall, dass ein Kaiserschnitt nötig wird. Denn die Sicherheit von Mutter und Kind steht letztlich immer an oberster Stelle.