Gleich mit drei Podestplätzen kehrten die Jungkonstrukteure des Uzwiler Technologiekonzerns Bühler AG im September von den Schweizer Berufsmeisterschaften zurück. Ausgerechnet der jüngste Kandidat, Jan Meier (17) aus Andwil, sicherte sich die Goldmedaille bei der Schweizer Meisterschaft der Konstrukteure EFZ in Mex im Kanton Waadt. Damit qualifizierte sich der Lernende aus dem dritten Lehrjahr für die World Skills in China.

Jan Meier, was für eine tolle Leistung: Du bist Schweizer Meister im Beruf Konstrukteur EFZ geworden. Die Teilnahme an den Swiss Skills ist freiwillig – wieso hast du mitgemacht?

Vor rund anderthalb Jahren bin ich bei einer Zeugnisbesprechung gefragt worden, ob ich kein Interesse hätte, mitzumachen. Auch mein Lehrmeister sagte mir, dass er mich an den Swiss Skills sehen würde. Und so sagte ich mir: «Wieso nicht? Die Erfahrungen kann dir niemand mehr nehmen.»

Einen ersten Platz bei den Swiss Skills schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Wie hast du dich auf die Teilnahme vorbereitet?

Wir haben uns in der Firma intensiv auf die Swiss Skills vorbereitet. An zwölf Vorbereitungstagen, zweimal in der Woche, haben wir unter anderem alte Übungen gelöst. Viel mehr kann man nicht machen.

Wenn zwölf (angehende) Konstrukteure gegeneinander antreten, entsteht ein gewisser Konkurrenzkampf. Was geht in einem solchen Moment in einem vor?

Durch die Vorselektion ergab sich eine gewisse Rangliste. Man wusste, wer in der Vorselektion am besten abgeschnitten hatte und vor wem man besonderen Respekt haben musste.

Wie konntest du dich trotzdem auf deine Aufgaben konzentrieren?

Ich habe nicht gross an die Konkurrenz gedacht. Gemeinsam mit meinen Kollegen von Bühler habe ich mich in den Mittagspausen unterhalten, wir konnten uns gegenseitig helfen und uns unterstützen. Wir wollten, dass einfach einer von uns gewinnt. Mit den anderen hatten wir nicht gross etwas zu tun.

Auf dem Podest gelang euch ein Hattrick, drei Bühler-Mitarbeitende standen auf dem Podest. Wie wurde das aufgenommen?

Das wurde super aufgenommen. Unser Ausbildungsverantwortlicher hatte stets gesagt, es sei das Ziel, dass jemand von Bühler nach Schanghai an die Weltmeisterschaften gehen könne, was nun der Fall sein wird. Wir wurden an eine Sitzung des Bühler-Verwaltungsrates eingeladen, dort haben uns alle gratuliert. Für die Firma ist es eine Bestätigung, mit der Ausbildung auf dem richtigen Weg zu sein.