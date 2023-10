Der Kanton Zürich will sich an der diesjährigen Olma «immer wieder anders, aber immer von der schönsten Seite» präsentieren. Verschiedene Zürcher Sujets – darunter verschiedene Zünfte, Musikgesellschaften, internationale Gruppen und auch Globi sind beim Umzug des Gastkantons dabei.

TVO, FM1Today und die Elektro Schmid AG präsentieren dir den Olma-Umzug als Übertragung im TV und im Stream. Du kannst dir den Umzug am Samstag, 14. Oktober, ab 10 Uhr live ansehen – oder in der TV-Wiederholung nachgeniessen. Der Umzug wird am gleichen Tag um 15 Uhr sowie am Sonntag, 15. Oktober, jeweils um 10 und 15 Uhr, wiederholt. Der Olma-Umzug dauert rund 90 Minuten und wird von TVO-Moderatorin Claudia Marty und Jonathan Schöffel, Redaktionsleiter bei ZüriToday und Radio 24, kommentiert.

«Der Olma-Umzug ist einer der Fixpunkte im Jahreskalender von TVO und wir freuen uns riesig, ihn erneut zu übertragen und den Leuten in die Stube zu bringen», sagt Dumeni Casaulta, Chefredaktor von TVO, FM1Today und FM1.

(red.)