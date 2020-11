Prostatakrebs ist die Krebserkrankung, die bei Männern am häufigsten diagnostiziert wird. In der Schweiz erkranken jährlich rund 6000 Menschen daran. Zwei Betroffene erzählen, was sie alles durchgemacht haben.

«Ich wünsche mir, dass Männer mehr über das Thema Prostatakrebs sprechen und aufhören, auf Steinzeitmännerbildern zu beharren. Auch Männer dürfen Schwäche zeigen und müssen nicht immer perfekt sein.» Die Worte des St.Gallers Wilfried Mall berühren. Der 68-Jährige ist einer von zwei Prostatakrebs-Betroffenen, die in der aktuellen Folge des «Gott und d'Welt»-Podcasts über ihre Krankheit und die psychischen und physischen Belastungen sprechen. Der andere ist Ernst Werner – 78-jährig aus Flawil. «Viele Männer kommen sich kastriert vor. Sie haben ein Gefühl von Minderwertigkeit und fühlen sich nicht mehr als Mann, weil Männlichkeit oft mit einer aktiven Sexualität verbunden ist.» Beide sprechen offen über ihre Krebserkrankung. Bei Ernst Werner wurde die Diagnose vor 15 Jahren gestellt und er wurde anschliessend operiert. Bei Winfried Mall liegt die Operation fünf Jahre zurück. «Ein normales Sexleben ist nicht mehr möglich» Für Ernst Werner war die Operation eine Entscheidung, die er lange Zeit bereute: «Meine Frau drängte darauf, die Prostata rauszunehmen, da Krebs etwas mit dem Tod zu tun hat und dieser raus muss, meinte sie. Auch der Urologe hat mich nicht genügend über die möglichen Folgen informiert.» Er hätte sich mehr Informationen bezüglich Inkontinenz und Impotenz gewünscht. Bei Ernst Werner wurden durch die Operation einige Nerven durchschnitten. Lange Zeit sah Ernst Werner die Operation als Pfusch an: «Ich hatte Mühe, die Tatsache zu akzeptieren, dass etwas schief gelaufen ist, dass Fehler gemacht wurden.» Heute würde Ernst Werner einiges anders machen. Er würde sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen und dem Urologen mehr Fragen stellen. Ernst Werner war zu Gast im «Gott und d'Welt»-Podcast. Er bekam seine Krebsdiagnose vor 15 Jahren. © FM1Today/Ines Schaberger «Man kann durchaus Lust empfinden» Bei Winfried Mall kam die Prostatakrebs-Diagnose, nachdem bereits zwei seiner Brüder daran erkrankt waren. Bei ihm wurde der Krebs in einem relativ frühen Stadium diagnostiziert. Dennoch musste auch er die Prostata entfernen. Dabei seien auch bei ihm einige Nerven beschädigt worden. Die beiden haben gelernt, mit den Folgen der Operation umzugehen. Darüber zu reden, habe ihnen sehr geholfen. Winfried Malls Diagnose liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. © FM1Today/Ines Schaberger Beide Männer hatten keine grossen psychischen Probleme, unter anderem auch durch den Halt, den sie in einer Selbsthilfegruppe für Prostatakrebs-Betroffene erhalten, die von Ernst Werner mitgegründet wurde. «Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich von der Selbsthilfegruppe komme», sagt der Flawiler. «Viele Männer schämen sich, darüber zu reden» Mittlerweile umfasst die Selbsthilfegruppe sieben Männer, die sich regelmässig treffen. Anfänglich vor rund sieben Jahren, als die Gruppe entstand, sei das Interesse noch nicht sehr gross gewesen. Eineinhalb Jahre habe sich niemand gemeldet. «Ein Mann ist ein spezielles Wesen», sagt Ernst Werner wohlwissend lächelnd. «Die meisten Männer reagieren still und introvertiert auf die Diagnose und machen das mit sich aus. Sie haben Mühe damit, offen darüber zu reden und schämen sich vielleicht auch.» Ein Mann ist ein spezielles Wesen Dass es mittlerweile Männer gibt, die darüber sprechen und die vielleicht das anfänglich erwähnte «Steinzeitmannsbild» ablegen konnten, freut die beiden Männer. Sie wünschen sich aber für die Zukunft, dass mehr Männer sich zweite Meinungen einholen, über das Thema Prostatakrebs sprechen und akzeptieren, dass sie nicht immer die Starken sein müssen. Auf die Männergesundheit und unter anderem Prostatakrebs wird jedes Jahr im November übrigens auch in der Aktion «Movember» aufmerksam gemacht. Männer weltweit lassen sich dazu als Zeichen jeweils im November den Schnauz wachsen. Ernst Werner gilt mittlerweile als geheilt. Winfried Mall hat am Donnerstag eine Untersuchung, fallen die Werte dabei gut aus, gilt auch er als geheilt. Selbsthilfegruppe für Prostatakrebsbetroffene in St.Gallen Die Selbshilfegruppe für Prostatakrebsbetroffene trifft sich normalerweise alle zwei Monate. Aktuell müssen die Treffen aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Wer gerne bei einem Treffen dabei sein will oder Fragen zum Thema Prostatakrebs hat, kann sich direkt bei Ernst Werner per Telefon (071 393 57 31), E-Mail (erwerner@bluewin.ch) oder bei der Selbsthilfe St.Gallen (071 222 22 63) melden.